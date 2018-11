Canicattì, tabaccaio mette in fuga rapinatore

Non si aspettava le urla di marito e moglie ed alla fine ha desistito dal mettere a segno il colpo. E' caccia aperta a Canicattì al malvivente solitario che arma in pugno e con il volto travisato voleva rapinare la tabaccheria di via Carlo Alberto. Nel momento in cui ha puntato l'arma, un coltello con molta probabilità, i due tabaccai, marito e moglie si sono messi ad urlare costringendo il bandito a fuggire. Indagini sono in corso.