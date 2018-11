Clan Laudani a Giarre, “u catanisi” arrestato nell'aeroporto di Malta

GIARRE - Si era reso irreperibile la notte – lunedì scorso - in cui è scattata l’operazione “Smack Forever” che con 17 arresti ha disarticolato un agguerrito gruppo criminale vicino ai Laudani di Catania, con a capo Alessandro Liotta. Al termine di una meticolosa attività investigativa è stato rintracciato all'aeroporto de La Valletta a Malta dalla polizia maltese, che ha proceduto in virtù di un mandato d’arresto europeo, il 34enne Ettore Riccobono, inteso “u catanisi”, residente a Gravina di Catania.

L’uomo, secondo l’accusa, aveva un ruolo operativo all'interno della cosca giarrese e in una occasione – come documentato dai carabinieri – “u catanisi” ha preso parte ad una spedizione punitiva in danno di un commerciante che si era opposto al pagamento del pizzo e che era stato selvaggiamente picchiato, in pieno giorno, all'interno del proprio negozio. Anche a Riccobono, che si trova ancora a Malta, in attesa della richiesta di estradizione da parte della Procura di Catania, è stata contestata l’associazione per delinquere di stampo mafioso, avente, quali “reati fine”: estorsione, furto in abitazione, lesioni e riciclaggio dei proventi illeciti mediante intestazioni fittizie di depositi e conti correnti, tutti reati aggravati dalla finalità dell’agevolazione dell’associazione mafiosa.