Bene Borsa Milano, salita dello 0,25%

MILANO, 19 SET - Giornata positiva per Piazza Affari, che ha guadagnato lo 0,25%, anche se ha chiuso in coda alle Borse del Vecchio continente. A Milano gli acquisti hanno riguardato soprattutto Astaldi, che è balzata del 12,45% all'indomani della cessione della quota nell'Ospedale di Mestre, e Mps, che ha terminato le contrattazioni in rialzo del 6,1%. Nel complesso, il comparto banche è salito dell'1,1%, con Bper che ha guadagnato l'1,5%, Unicredit l'1,4% e Intesa l'1,3%. Alla vigilia dell'assemblea per il rinnovo del cda, Carige è salita dell'1,1%. Fra i titoli peggiori ci sono Prysmian (-2,6%), per le prese di beneficio dopo il balzo della vigilia sui conti semestrali, Italgas (-1,99%) e Ferrari (-1,3%), all'indomani dell'Investor Day durante il quale sono state annunciate le prossime mosse del Cavallino Rampante. Nella galassia Agnelli è salita invece Fca (1,8%), dopo il dato sull'aumento delle vendite in Europa. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 235,5 punti, contro i 230,7 in apertura.