Industriali, stop Tav come uscire euro

TORINO, 15 GEN - "Non so immaginare cosa vorrebbe dire sospendere oggi la Torino-Lione. Sarebbe come uscire dall'euro". Lo ha detto il presidente dell'Unione Industriale, Dario Gallina, a margine della presentazione della Fiera A&T. "Sono vent'anni - spiega Gallina - che si discute. Non è più il tempo della discussione. A chi ha combattuto l'opera in modo ideologico non dico di farsene una ragione, ma che ci sono le ragioni per cambiare idea. Credo che il presidente Conte possa arrivare a una soluzione ragionevole guardando le evidenze. Sospendere il tunnel di base oltre ad avere risvolti legali costerebbe di più che portare avanti l'opera con ricadute incalcolabili sul territorio nei prossimi decenni".