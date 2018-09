Castagna e Marone di Serino conquistano Igp

BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato la domanda di registrazione delle denominazioni "Marrone di Serino" e "Castagna di Serino" nell'elenco Ue delle indicazioni geografiche protette (Igp).

Questa castagna coltivata nelle province di Avellino e Salerno è molto richiesta per la produzione di marrons glacés, ma anche per marmellate, castagnaccio e torte salate. Castagne e castagne secche vengono per lo più consumate sotto forma di "Marroni del Prete", una ricetta tipica della zona di produzione. Sono oltre 1430 i prodotti Dop, Igp e Stg protetti in Europa, di cui 297 italiani.