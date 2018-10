Classica&Dintorni, "Il Giardino d'Arcadia" al Castello Ursino

Catania - Parole e musica, conoscenza e divertimento. S’ispira ai valori contemporanei dell’edutainment – forma di intrattenimento che unisce la didattica allo svago – la nuova stagione di Classica & Dintorni, Festival internazionale di musica da camera, jazz e tradizioni, in programma per cinque sabati a Catania, al Castello Ursino, dal 6 ottobre e fino al 3 novembre.

Per i suoi quindici anni di attività, infatti, la rassegna diretta dal M° Ketty Teriaca e organizzata dall’Associazione culturale “Darshan” di Mario Gulisano, rinnova la formula tradizionale del “solo” spettacolo e integra i cinque concerti della stagione 2018 con affascinanti “conversazioni d’autore” affidate a un eccellente divulgatore, il prof. Giuseppe Montemagno, critico d’arte, studioso della produzione di Bellini e docente di Storia della Musica all’Accademia di Belle Arti di Catania. “S’intitolano ‘Nei dintorni della classica’ – spiega Ketty Teriaca, direttore artistico di Classica & Dintorni e docente di Pianoforte al Conservatorio di Palermo – e saranno dei brevi focus sugli autori e sui brani in programma. C’è una crescente voglia di conoscenza fra il pubblico della musica – continua Teriaca - lo vediamo al termine dei nostri concerti: la gente si ferma e si intrattiene con gli artisti per condividere ancora le emozioni o sapere qualcosa di più su alcuni autori meno conosciuti. Abbiamo intercettato questa istanza e l’abbiamo fatta diventare un format per i concerti del 2018”.

L’appuntamento con Classica & Dintorni comincia dunque alle 19, con lo spazio “I Dintorni della Classica” e l’incontro con gli artisti (formula, questa, che verrà anticipata al mattino, nelle aule del Liceo Musicale “Turrisi Colonna”, nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro). A seguire i concerti, con inizio alle ore 19.30 e che da quest’anno potranno essere prenotati online sul link https://www.tickettailor.com/events/associazioneculturaledarshan.

Per questa edizione 2018, Classica & Dintorni inaugura sabato 6 ottobre al Castello Ursino nel segno della più soave musica da camera con cantate e arie del primo settecento napoletano proposte dai quattro musicisti de “Il Giardino d’Arcadia”. Sono i tre strumentisti Giuseppina Ledda (al traversiere, flauto in legno), Fabio Catania (viola da gamba), Pierluigi Morelli (clavicembalo). E il controtenore Antonello Dorigo. Il programma prevede brani degli italiani Antonio Porpora, Giuseppe Porsile, Francesco Mancini e del tedesco Johann Hasse. Il concerto – anteprima di un CD in uscita - sarà preceduto dall’incontro con gli artisti dal titolo “Il canto ritrovato”.

I concerti proseguono con i Three Phase (Giuseppe Guarrella, Giovanni Arena e Alessandro Nobile) e la sonorizzazione live del video di Norman McLaren con musiche originali (13 ottobre, dibattito “Fuori fase?”); il quartetto Eukelos Ensemble (Heloise Geoghegan, Francesco Toro, Elena Sciamarelli e Ketty Teriaca) con musiche di Rachmaninov, Massenet, Weber, Shostakovich, Mahler e Par (20 ottobre, dibattito “Fraternità post-romantiche”); musica contemporanea con Carmine Ioanna Quartet (Carmine Ioanna, Alex Gorbi, Daniele Castellano e Francesco Savoretti) e un ensemble di basso, chitarra, percussioni e fisarmonica (27 ottobre, dibattito “Il sogno di una cosa”); si chiude il 3 novembre con il Quartetto Viotti (Luca Ranieri, M.Cecilia Berioli, Francesco Parrino e Stefano Parrino) e musiche di Paisiello, Mozart, Mercadante e Viotti. Il dibattito sarà dedicato alle “Sonate a quattro”.