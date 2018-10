Il "re" del cashmere Cucinelli ai siciliani: «Non pensate solo al turismo»

Palermo - Non avere paura della vita, considerare il lavoro con il dovuto rispetto e puntare sull'artigianato di qualità capace di conquistare i mercati esteri. Parola dell’imprenditore umbro Brunello Cucinelli che, in una intervista a Milano Finanza Sicilia in edicola questa settimana, invita gli abitanti dell’Isola ad "amare la propria terra". Partito dall’Umbria, Cucinelli ha conquistato i mercati mondiali con i suoi filati artigianali recuperando le capacità creativi degli artigiani e proiettandole in un contesto globale. La Sicilia, ha spiegato a margine del Forum Terziario donna organizzato dalla Confcommercio, "è una terra di cui sono tanto innamorato". "Avete una storia antica e siete un grande popolo. Ma bisogna tornare a credere nello Stato. Tornare a rispettare le leggi, non sto dicendo che non le si rispettino adesso". Ma prendendo esempio dai greci: "quando dicono che se il portone di casa tua sarà pulito allora lo sarà anche la casa. Vuole dire tornare ad essere innamorati delle proprie terre".



Lo sviluppo passa necessariamente dalla manifattura, dalla capacità di creare. "Molto spesso quando si parla di sviluppo di queste terre si pensa solo al turismo, ma abbiamo bisogno di manifattura. Noi siamo creatori, quindi servirebbe manufatto di alta qualità artigianale ma internazionale, imprese un pò più grandi ed internazionali. Su questo bisogna lavorare, e so che non è facile. Ma da questo bisogna ripartire". Infine, l’imprenditore umbro invita ad investire anche in un nuovo rapporto con i propri figli. "Con i nostri figli abbiamo fatto un grande errore inculcando loro la paura della vita. E’ la prima volta nell’umanità che accade che quando i nostri nonni ci trasmettevano speranza, noi, invece, trasmettiamo paura. E poi forse l’errore più grande. Abbiamo scaricato sul lavoro le pene per non avere studiato. 'Non studi? Allora vai a lavorarè. Questo lo trovo gravissimo".