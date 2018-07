Picchia padre 80enne, arrestata da Ps

MACERATA, 21 LUG - Per anni ha costretto i genitori a subire botte e soprusi di ogni genere, portando la madre a tentare più volte il suicidio e ieri, dopo la denuncia nei suoi confronti da parte del padre ottantenne, lo ha picchiato con una mazza di ferro fino a quando è stata bloccata dai poliziotti attirati dalle urla dell'uomo. L'episodio è avvenuto a Macerata. Gli agenti delle volanti in servizio di pattugliamento hanno trovato l'anziano a terra, ferito alla testa e alle braccia, mentre tentava di difendersi dalla figlia. La donna, che ha precedenti per violenze in famiglia e abuso di alcol, è stata arrestata per maltrattamenti, lesioni e minacce aggravate. L'80enne è stato trasportato in ospedale e medicato. Intimidazioni e violenze dovuti all'abuso di alcol - hanno appurato i poliziotti - andavano avanti da tempo nei confronti di entrambi i genitori, che non avevano però denunciato tutti i fatti accaduti.