Bamba d'acqua e grandinata in Sardegna

CAGLIARI, 14 AGO - Bomba d'acqua in Ogliastra e qualche chicco di grandine nel Sarrabus, poi alcuni acquazzoni e temporali sparsi in diverse parti della Sardegna. Il Maltempo si fa sentire anche a Ferragosto e un fulmine finito nella boscaglia ha innescato un rogo a Villacidro, nel Medio Campidano. Le fiamme si sono sviluppate in località Sergiumannu. Sul posto sono subito arrivati gli uomini del Corpo forestale della Stazione di Villacidro e una squadra di Forestas. õ2 stato poi richiesto l'intervento di un elicottero della flotta regionale che ha partecipato alle operazioni di spegnimento. Altri piccoli incendi dio sterpaglie si sono registrati anche nel cagliaritano e sono stati spenti dai vigili del fuoco. Temperature leggermente in calo su tutta l'Isola e con il vento di maestrale che soffia da Nord-Ovest. La perturbazione dovrebbe lasciare la Sardegna nelle prossime ore.