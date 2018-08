Testimone, la scossa è stata intensa

PERUGIA, 15 AGO - Ha provato "le stesse sensazioni" vissute per il sisma in Valnerina Carla Casciari consigliere regionale del Pd in Umbria in vacanza con la famiglia sulla costa tra Vasto e Termoli dopo la scossa di magnitudo 4.7 registrata in provincia di Campobasso. "Non ne possiamo più del terremoto" ha detto all'ANSA. "La scossa - ha spiegato Casciari - è stata abbastanza breve ma intensa. Come noi l'hanno chiaramente avvertita i tanti turisti che sono qui". (ANSA).