Da Cc presunto autore delitto spiaggia

VIBO VALENTIA, 20 AGO - Si è costituito ai carabinieri il presunto autore dell'omicidio di Francesco Timpano, di 43 anni, ucciso il 12 agosto scorso sulla spiaggia a Nicotera. Si tratta di Giuseppe Olivieri, di 36 anni, che, secondo quanto si è appreso, era braccato dal 12 agosto scorso. L'uomo si è presentato ai carabinieri di Nicotera Marina in compagnia del suo legale, l'avv. Francesco Schimio. Giuseppe Olivieri è fratello di Francesco Olivieri, il 32enne che, in un raid omicida tra Nicotera e Limbadi, nel maggio scorso, uccise due persone, Giuseppina Mollese, di 80 anni, e Michele Valerioti, di 67, ferì uno dei fratelli di Timpano, Pantaleone, e sparò contro l'auto di un altro fratello, Vincenzo. Sin da subito, le indagini avevano messo in collegamento l'omicidio di Francesco Timpano con quanto successo nei mesi scorsi. Olivieri si costituì dopo 3 giorni e per motivare quanto aveva fatto spiegò che aveva da sempre in animo di farla pagare alle persone che riteneva essere coinvolte nell'omicidio di un suo fratello.