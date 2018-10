Aggressione razzista inventata, denuncia

GENOVA, 21 OTT - Si era inventato di essere stato aggredito e di avere subito insulti razzisti. Per questo un ivoriano di 31 anni è stato denunciato per simulazione di reato dalla polizia a Genova. Gli uomini della squadra mobile hanno visionato le telecamere senza riuscire a trovare alcun riscontro a quanto raccontato dal richiedente asilo. L'uomo aveva raccontato, lo scorso due ottobre, di essere stato circondato da quattro giovani italiani coi capelli rasati ai lati che dopo avergli urlato "negro tornatene a lavorare nei campi", "tornatene al tuo paese siete già in troppi qui" lo avrebbero derubato. La notizia aveva creato scalpore a Genova. Gli investigatori sono riusciti a capire che il racconto era falso e lo hanno denunciato.