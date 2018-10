Ponte: Anac e Bucci lavoreranno insieme

GENOVA, 22 OTT - Massima collaborazione e rapidità nei tempi di demolizione e ricostruzione di ponte Morandi: è quanto hanno ribadito il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci e il presidente dell'Anac Raffaele Cantone. "C'è piena sintonia e totale volontà di lavorare assieme - hanno detto Bucci e Cantone -. Riteniamo indispensabili i controlli antimafia e chiediamo a Governo e Parlamento di intervenire affinché sia previsto espressamente nel decreto. Inoltre abbiamo convenuto che l'Anac lavorerà in parallelo con la struttura commissariale per assicurare un presidio di legalità contro il rischio di infiltrazioni criminali e il verificarsi di illeciti". Sulla scorta di quanto previsto a suo tempo per l'Expo di Milano del 2015, in pratica, Comune di Genova e Anac firmeranno un protocollo di vigilanza collaborativa in base al quale tutta la documentazione di gara sarà sottoposta all'Anac per un controllo preventivo di legittimità con un significativo risparmio sui tempi.