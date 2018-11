Salvini,decreto flussi? Prima italiani

ROMA, 21 NOV - "Con 3 milioni di italiani disoccupati e altri 3 milioni di inoccupati che farebbero volentieri la badanti domani mattina se normalmente retribuiti, penso che bisogna aiutare prima questi italiani rispetto a tutto il resto del mondo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al question time alla Camera, rispondendo ad un'interrogazione del Pd in merito ad un eventuale nuovo decreto flussi, data la carenza di personale per l'assistenza familiare. "Per l'anno in corso - ha ricordato Salvini - è stata fissata dal precedente Governo una quota d'ingresso di 30.850 lavoratori non comunitari. Ma secondo dati forniti dal ministero del Lavoro - ha aggiunto - le quote previste per il 2018 non sono ancora state ancora pienamente utilizzate e non penso servano quote ulteriori". Il ministro ha quindi rilevato che "è operativo presso la presidenza del Consiglio un tavolo con il compito di definire ipotesi di programmazione dei flussi per l'anno prossimo".