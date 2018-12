Caserma Nuoro intitolata a eroe Herat

NUORO, 12 DIC - Aveva solo 41 anni quando il 28 luglio del 2010 il sottotenente Mauro Gigli perse la vita in Afghanistan, nel tentativo di disinnescare un ordigno esplosivo artigianale in un villaggio nella periferia di Heart, lasciando la moglie e due figli. E proprio al militare caduto, originario di Sassari ed esperto artificiere in forza al 32/o reggimento genio guastatori della Brigata Alpina Taurinense, è stata intitolata la caserma nuorese di Pratosardo, sede del Distaccamento militare del 152/o reggimento fanteria della Brigata Sassari. La cerimonia di intitolazione si è svolta alla presenza del comandante della Brigata di Sassari Andrea Di Stasio, alla moglie e ai figli del sottotenente - già Medaglia d'oro al valore militare e Croce D'onore alla Memoria - del sindaco di Nuoro Andrea Soddu, del prefetto del capoluogo Caterina Bellantoni, del vescovo monsignor Mosé Marcias e di altre autorità civili e religiose.