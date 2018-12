Rifiuti: Costa, task force per Roma

ROMA, 15 DIC - "È in corso una cabina di regia e una task force attiva dopo l'incendio al Tmb che ci vede impegnati a tempo pieno e siamo fiduciosi che questa sia la strada giusta per superare la criticità". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in riferimento alle criticità di Roma dopo il maxi rogo. Il ministero dell'Ambiente, in una nota, "smentisce" notizie stampa secondo cui il ministro Costa "avrebbe rifiutato la nomina di un commissario di governo per la gestione dei rifiuti nella Capitale, così come sarebbe stato richiesto dal sindaco Virginia Raggi". "Questa mattina ho letto dichiarazioni e articoli un po' bizzarri. La mia preoccupazione è che Roma sia pulita nel più breve tempo possibile", ha detto Raggi. Ama è al lavoro per garantire servizi di raccolta regolari. Il sito aziendale di Ponte Malnome, in zona Malagrotta, sarà usato per 6 mesi al massimo, solo come deposito temporaneo dei rifiuti da quando vengono scaricati dai camioncini a quando partono in direzione degli impianti.