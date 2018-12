Muore con auto, lo trovano i genitori

RAVENNA, 16 DIC - Un ragazzo di 19 anni è morto all'ospedale di Ravenna per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto prima dell'alba alle porte della città romagnola: a trovarlo sono stati gli stessi genitori. Il ragazzo, che stava guidando e si trovava non distante da casa, per cause ancora da chiarire è finito fuori strada nei pressi della frazione di Borgo Faina. A trovare la vettura, intorno alle 5, e a dare l'allarme, sono stati i suoi genitori che, non vedendolo rincasare e non ricevendo risposta al cellulare, hanno deciso di ripercorrere a ritroso la via del ritorno fino a imbattersi nell'auto. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e polizia municipale, sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno stabilizzato e portato il ragazzo in ospedale. Il giovane però non ce l'ha fatta, è morto poco dopo l'arrivo nella struttura sanitaria.