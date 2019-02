Subì abusi dopo discoteca, un arresto

NAPOLI, 19 FEB - Aveva subito abusi sessuali, dopo una serata in discoteca, la notte dell'8 dicembre scorso. Una ragazza di Quarto (Napoli), aveva raccontato tutto ai carabinieri e grazie alla sua descrizione e alle indagini chi l'ha violentata è stato arrestato. Si tratta di un 25enne incensurato di Villaricca (Napoli). Questo quanto accaduto, secondo il racconto della vittima. In discoteca conosce il 25enne e alla fine della serata gli chiede di accompagnarla a casa. Durante il tragitto lui ne avrebbe abusato approfittando del fatto che la ragazza era ubriaca. Appena si sente meglio la donna denuncia tutto fornendo la descrizione del responsabile: i carabinieri di Pozzuoli esaminano filmati di videosorveglianza, analizzano tabulati e ascoltano testimoni. Gli indizi raccolti durante le indagini hanno fatto scattare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini proseguono per accertare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti.