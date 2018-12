«Contratti prorogati per i precari nei Comuni in dissesto»

Partinico - «Il ministero degli Interni apre alla proroga dei contratti per i lavoratori precari nei comuni in dissesto». Lo dice il sindaco di Partinico Maurizio De Luca che questa mattina è stato ricevuto a Roma. Il comune di Partinico è uno dei comuni siciliani che ha dichiarato il dissesto nelle ultime settimane. «Ho incontrato a Roma il viceprefetto Raffaele Bonanno per sottoporre il tema della proroga dei contratti dei precari del mio comune, propedeutica al piano di stabilizzazione».