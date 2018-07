BRUXELLES, 20 LUG - La Libia è "assolutamente contraria" all'idea Ue di realizzazione nel Paese strutture dove accogliere i migranti illegali che l'Unione non vuole. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano tedesco Bild il premier libico Fayez al-Sarraj aggiungendo che "non faremo neanche accordi con l'Ue per prendere i migranti in cambio di soldi".