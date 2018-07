Caldo record Gb, 'non esporsi al sole'

LONDRA, 23 LUG - Nuovi picchi di caldo record in Gran Bretagna sullo sfondo di una stagione molto soleggiata in buona parte dell'isola. Il Met Office, l'ufficio meteorologico nazionale, ha diramato da oggi e fino a venerdì un'allerta arancione, la seconda sulla scala dei possibili pericoli, indicando massime oltre i 30 gradi (a Londra si tocca quota 32) e minime notturne superiori ai 15 un po' in tutta l'Inghilterra centro-meridionale. Si tratta di livelli inusuali per il Regno, anche nel pieno della stagione estiva, accompagnati da afa e con rischi per la salute, avvertono gli specialisti che invitano tutti a non esporsi troppo al sole e le persone più vulnerabili a restare possibilmente in casa. La media delle temperature nel Paese fra giugno e metà luglio è stata intanto calcolata a quasi 21 gradi, senza precedenti in epoca recente. E anche se ad agosto la situazione dovesse tornare alla normalità, si stima che l'estate 2018 sia destinata a essere fra le 10 più 'roventi' mai censite nella storia meteorologica dell'isola.