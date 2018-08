Mali: Keita vince ballottaggio col 67%

BAMAKO, 16 AGO - Il presidente uscente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, è stato rieletto per un secondo mandato, vincendo con il 67% dei voti il ballottaggio delle elezioni presidenziali tenutosi domenica scorsa, in un clima di forte tensione anche per la violenza jihadista. Il candidato d'opposizione Soumaila Cisse ha ottenuto il 32% circa, secondo quanto reso noto dal ministero per l'amministrazione territoriale e i suoi sostenitori protestano. Malgrado la minaccia violenta del terrorismo islamico, in parte affiliato ad Al Qaida, in parte all'Isis, l'affluenza, fa sapere il governo, ha sfiorato il 43%, superando le previsioni.