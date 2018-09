Usa: Blue Room Casa Bianca restaurata

WASHINGTON, 20 SET - La Blue Room della Casa Bianca torna al vecchio look dei Kennedy dopo un restauro ultra decennale dei mobili ottocenteschi. Lo ha annunciato la first Lady Melania, annunciando la novità per i visitatori dall' autunno. Si tratta di una collezione di mobili realizzati per la presidenza dal francese Pierre-Antoine Bellange. Ad acquistarli nel 1817 fu l'allora presidente James Monroe. Poi tutto finì all'asta nel 1859. Ma la first lady Jaqueline Kennedy comincio' a riacquistare i pezzi originali nel 1961, anche se per le sedie dovette ricorrere a delle copie. Da allora la Blue Room mantenne quel look, ma nel 2005 si decise di procedere con un restauro, ora terminato.