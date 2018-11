Da Mosca nuova ipotesi morte Magnitsky

MOSCA, 19 NOV - La sostanza - a base di alluminio - usata per avvelenare l'avvocato Sergei Magnitsky mentre si trovava in carcere viene studiata tradizionalmente in paesi occidentali tra cui "Stati Uniti, Francia e Italia". Lo ha detto il portavoce dell'ufficio del procuratore generale russo Mikhail Alexandrov, citato da Interfax. La procura sta valutando l'ipotesi che William Browder, per cui Magnitsky lavorava, sia il mandante dell'omicidio.