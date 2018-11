Trump ottimista su accordo con Cina

NEW YORK, 20 NOV - Il presidente Donald Trump è ottimista su un possibile accordo commerciale con la Cina che porti benefici agli Stati Uniti: "Non ci sarà un accordo a meno che non sia in linea con gli interessi americani". Lo afferma il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, in un'intervista a Fox. "Ritiene che la Cina voglia un accordo" spiega Kudlow, mettendo in evidenza come fra Washington e Cina sono in corso "comunicazioni molto dettagliate" in vista dell'atteso incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping al G20.