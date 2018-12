Usa: Trump visita cimitero di Arlington

WASHINGTON, 16 DIC - Visita a sorpresa del presidente americano Donald Trump al cimitero monumentale di Arlington, alle porte di Washington, per commemorare i veterani di tutte le guerre combattute dagli Usa in vista delle festivita' di fine anno. L'omaggio del presidente, sotto una pioggia battente, arriva a circa un mese di distanza dalle polemiche per la mancata visita ad Arlington nel giorno del Veterans Day e dopo quelle per aver cancellato dal programma del suo recente viaggio in Francia l'appuntamento al cimitero della prima guerra mondiale.