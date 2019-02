Usa: tempesta di neve in 39 stati

NEW YORK, 20 FEB - Una nuova tempesta invernale si sta abbattendo sugli Stati Uniti portando neve, acqua e ghiaccio in 39 stati americani. Sono oltre 200 milioni le persone coinvolte dal sud al Midwest, dal Mid-Atlantic alla costa orientale del paese. Già 1.200 i voli cancellati secondo il sito FlightAware. Dopo città come Chicago e Detroit, la neve e' gia' arrivata a Washington ed e' attesa nelle prossime ore a New York, rischiando di causare il caos nelle ore di punta. In New Jersey, il governatore Phil Murphy ha dichiarato lo stato di emergenza. A Philadelphia le scuole sono rimaste chiuse. Il timore e' che con le temperature rigide, la neve si trasformi in ghiaccio rendendo pericolosi gli spostamenti.