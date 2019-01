Sorelle Napoli, scarcerati i tre indagati per minacce e tentate estorsioni

PALERMO - Il tribunale del Riesame ha disposto l’annullamento degli ordini di custodia cautelare in carcere nei confronti delle tre persone indagate per minacce e tentativi di estorsione nei confronti delle sorelle Napoli Irene, Gioacchina e Marianna a Mezzojuso (Pa). Il tribunale ha deciso il divieto di dimora nel paese per Simone La Barbera (che resta in carcere per un’altra inchiesta antimafia) detto "il lungo", e la scarcerazione per Antonino Tantillo, detto "Nenè", e Liborio Tavolacci, che erano stati arrestati il 22 dicembre scorso, scrive il Giornale di Sicilia. L’inchiesta è condotta dai carabinieri e dalla procura di Termini Imerese (Pa). Le tre donne, proprietarie di un grosso appezzamento di terreno a Corleone (Pa), da oltre dieci anni denunciano intimidazioni e minacce per costringerle a cedere l’attività agricola di produzione di foraggio e cereali.