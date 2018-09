Gela, la mail di Messinese dal pronto soccorso: «Mi dimetto da sindaco»

Il sindaco Domenico Messinese alle 13,50 tramite una posta elettronica certificata ha rassegnato le dimissioni dalla carica per le sue cagionevoli condizioni di salute che gli impediscono di portare avanti il mandato.

La nota è stata inviata dal pronto soccorso dell'ospedale dove Messinese era stato trasportato un'ora prima per un malore. Nella mail il primo cittadino ha evidenziato che per legge ha comunque venti giorni i tempo per formalizzare le dimissioni.

"Vergogna" hanno urlato dal pubblico in aula irritati da dimissioni poco chiare. La seduta è stata sospesa e non è escluso che alla ripresa si voti lo stesso la sfiducia.