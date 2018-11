Dipendenti ex Provincia Ragusa in stato di agitazione per dissesto

RAGUSA - «Non possiamo stare a guardare rispetto all’indifferenza delle Istituzioni preposte alla soluzione della problematica finanziaria dell’ex provincia di Ragusa». Lo scrivono i segretari provinciali di Assostampa, Cisl, Cgil ed Uil dichiarando lo stato di agitazione del personale annunciando «che intendono attivare azioni sindacali concrete atte a sensibilizzare quanti hanno a cura le sorti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dei servizi resi alla collettività».

«Si invita la deputazione regionale e nazionale ad un maggiore protagonismo sulla vicenda - aggiungono i rappresentanti sindacali - e si fa appello al Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa affinché attivi tutte le azioni possibili per mettere in sicurezza l’Ente ricercando soluzioni, anche estreme, pur di mantenere in equilibrio finanziario l’ex provincia di Ragusa». Lo stato di agitazione del personale dell’ex Provincia di Ragusa nasce dalla constatazione che nella manovra di assestamento che l'Ars varerà non arriveranno i fondi necessari per evitare il dissesto dell’Ente che al momento è in squilibrio finanziario e nell’impossibilità di poter approvare il bilancio di previsione 2018.