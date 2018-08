Fitness, la 'guru' Jill Cooper compie 50 anni e svela segreti longevità

Roma, 21 ago. (AdnKronos Salute) - La regina del fitness compie 50 anni e condivide i segreti della sua perfetta forma fisica. Jill Cooper, americana di nascita ma romana d'adozione, è nota al grande pubblico per la partecipazione a show televisivi come 'Pechino Express', 'Amici' e 'Grande Fratello'. La 'guru' del fitness, che fa lezioni con il suo metodo d'allenamento sul canale 'HSE24 e sul suo sito www.jillcooper.it, ha deciso di svelare i segreti della sua longevità. "Non solo allenamento. La battaglia contro l'invecchiamento si combatte ogni giorno con costanza a colpi di sana alimentazione, integratori, sorrisi e pensieri positivi", sottolinea Cooper che si prepara anche al debutto in libreria con il primo romanzo liberamente ispirato alla sua vita.

Ecco i suoi 5 segreti per rimanere in forma:

1) Allenamento. "Il tuo corpo è il tuo parco giochi - afferma - Entrare in sintonia con i tuoi muscoli e la tua fisicità, oltre a essere uno spasso, dà potere anche alla tua vita. Per i miei 50 mi sono promessa una verticale e ce l'ho fatta;

2) Fissa le tue mete, scrivile su carta. Senza traguardi ben definiti è difficile raggiungerli. Non dire 'voglio perdere peso' - suggerisce la guru - ma 'vorrei essere in grado di fare 20 flessioni o correre 4 km senza fermarmi mai'. Un bel corpo arriverà come piacevole conseguenza del tuo impegno";

3) Avere fede. "Non essere disfattista su te stesso dicendo 'ormai' o 'tanto ho il metabolismo lento', vuol dire che hai già gettato la spugna. Devi credere che sia possibile (e lo è con la costanza), ma se non ci credi - avverte - demorderai 2 settimane prima della svolta metabolica".

4) "Sii curioso e studia tanto: non sapremo mai tutto, ma una mente aperta è una mente giovane - ricorda Cooper - Imparare qualsiasi cosa ti mantiene più giovane e attivo mentalmente e fisicamente: lingue, metodi di allenamento, giardinaggio, bricolage… Insomma qualsiasi cosa;

5) "Amati: hai un corpo e una vita, si gioca tutto qui e tutto ora. Non ci sono seconde chance. Solo tu puoi trattare e farti trattare con rispetto. Solo tu puoi trovare la forza di nutrirti e allenarti in modo sano. Solo tu puoi toglierti da un rapporto malsano. Solo tu puoi realizzare i tuoi sogni. Amati ora - conclude - e vedrai che gli allenamenti, i trucchi anti-invecchiamento, l'autostima verranno da sé".