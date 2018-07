Cage un Don Chisciotte contro Bin Laden

ROMA, 20 LUG - La vita reale riserva spesso storie tanto folli da sembrare film e Hollywood raramente perde l'occasione per raccontarle. E' il caso della pazza storia di Gary Faulkner, cinquantenne di Greeley in Colorado, dal look hippie, passato qualche volta per il carcere, disoccupato e spesso senzatetto, arrestato nel 2010 in Pakistan, mentre armato di katana, coltello, pistola e visore notturno, dava la caccia a Bin Laden per conto, diceva lui, di Dio. Una missione arrivata all'11/o tentativo che, una volta tornato negli Usa, lo ha reso per un po' una star dei talk show. A interpretare questo delirante Don Chisciotte dei nostri tempi è Nicolas Cage, mentre Russell Brand è Dio, nella commedia surreale dell'irriverente Larry Charles (Borat), Io, Dio e Bin Laden, in sala dal 25 luglio con Koch Media. "Una delle cose che amo di Larry è che per lui non si tratta sempre di commedia - ha spiegato Cage nelle interviste con i media Usa -. Stava veramente cercando anche l'elemento tragico del personaggio".