I magnifici 5 Usa in gara a Venezia

ROMA, 16 AGO - Passando per il Lido ci si trova direttamente agli Oscar. Una specie di scorciatoia che ha funzionato, almeno negli ultimi anni, sia per la collocazione temporale della manifestazione che sta a ridosso della promozione agli Academy Awards, sia per la bravura del direttore artistico Alberto Barbera. Quest'anno in corsa per il Leone d'oro sono ben 5 i film provenienti dagli States su 21 (proprio come negli ultimi due anni): si va da Damien Chazelle con FIRST MAN a Ethan e Joel Coen con THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS, da Rick Alverson con THE MOUNTAIN a Julian Schnabel con AT ETERNITY'S GATE, fino a Brady Corbet che porta al Lido VOX LUX. Quanto al legame tra Venezia e gli Oscar, Gravity di Alfonso Cuaron, film d'apertura a Venezia 2013, ha vinto 7 statuette. L'anno dopo Birdman di Alejandro Inarritu, film d'apertura in concorso, ne ha avute 4. Poi è toccato a Il caso Spotlight di Thomas McCarthy (miglior film e sceneggiatura originale) e a La La Land (film d'apertura in concorso), sei Oscar.