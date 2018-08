Christian de Sica si racconta a Spoleto

SPOLETO (PERUGIA), 20 AGO - Christian De Sica ripercorre la storia della sua vita e della sua carriera in un grande show in esclusiva per Spoleto, un viaggio musicale pieno di storie, emozioni e grandi personaggi. "Christian de Sica racconta Christian De Sica" è il titolo della serata speciale in cui l'attore - accompagnato da una band di 18 elementi - con parole e canzoni, come in un grandissimo salotto di amici si racconta al pubblico sotto le stelle, nella cornice di piazza Duomo, sabato 25 agosto alle ore 21.15. Lo spettacolo è un evento "I love Spoleto" ed è inserito nel cartellone di "Le Quattro Stagioni-Spoleto d'Estate" del Comune, che ne riferisce in una nota. Gli incontri della sua vita, alcuni aneddoti esilaranti della sua carriera, i visi delle persone a cui ha voluto e vuole bene scorrono in proiezione come in un film di parole e di note. Accanto a lui, a guidare questo ironico ed esilarante viaggio, Pino Strabioli, giornalista, regista e attore che in questa serata vestirà i panni di cerimoniere.