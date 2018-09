Nanni Moretti prepara il nuovo film

ROMA, 19 SET - Nanni Moretti prepara il suo nuovo film, a 3 anni da Mia Madre e il tredicesimo della sua filmografia, più volte premiata (tra cui la Palma d'oro 2001 a La Stanza del figlio). Lo produce anche questo con Domenico Procacci e la Fandango ed è in fase di casting al femminile per bambine dai 5 ai 13 anni e per ragazze dai 16 ai 18 anni (al suo cinema Nuovo Sacher a Roma 13 e 27 ottobre). Non c'è titolo e anche sulla trama non trapela per ora nulla, come di consueto. Il 18 settembre è stato annunciato un suo documentario, che chiuderà la 36esima edizione del Torino Film Festival (23 novembre - 1 dicembre 2018) e sarà in sala dal 6 Dicembre con Academy Two: 'Santiago, Italia', che racconta i mesi dopo il colpo di stato dell'11 settembre 1973 che pose fine al governo democratico di Salvador Allende in Cile, concentrandosi, in particolare, sul ruolo svolto dall'ambasciata italiana a Santiago, che diede rifugio a centinaia di oppositori del regime del generale Pinochet, consentendo poi loro di raggiungere l'Italia