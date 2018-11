D'Avena, duetti da fatina rock'n'roll

MILANO, 19 NOV - Sedici nomi noti della canzone italiana alle prese con le sigle dei cartoni animati, assieme a Cristina D'Avena che il 23 novembre pubblica 'Duets forever, tutti cantano Cristina', secondo atto del progetto di duetti cominciato con 'Duets'. Con una scaletta di sedici canzoni, sigle di cartoni animati con cui sono cresciute più generazioni, nel nuovo lavoro della D'Avena ci sono Patty Pravo per la 'Canzone dei Puffi', Malika Ayane per 'Pollyanna', ma anche Lo Stato Sociale, Carmen Consoli, Le Vibrazioni, Nek e numerosi altri. "Sono una fatina rock'n'roll - ha detto la cantante - e la mia musica non è più di serie b ma è pop".