Mostre: a Siena 'Una città ideale'

SIENA, 14 DIC - Il Santa Maria della Scala di Siena, ospita dal 14 dicembre la mostra 'Una città ideale. Dürer, Aldorfer e i Maestri Nordici della Collezione Spannocchi di Siena' curata da Cristina Gnoni Mavarelli, Maria Mangiavacchi e Daniele Pittèri. L'esposizione, promossa dal Comune di Siena e dal Polo Museale della Toscana, si configura come una tappa del processo di riunificazione dei dipinti della Collezione Spannocchi, donati al Comune nel 1835 e conservati in larga parte nella Pinacoteca Nazionale e nel Museo Civico di Siena, presso il Santa Maria della Scala. La mostra intende proporre una significativa selezione delle opere fiamminghe e 'nordiche' della collezione Spannocchi, esposte in un percorso tematico ed organizzate cronologicamente. L'occasione è data dalla possibilità di ottenere in prestito i due straordinari pannelli di Albrecht Altdorfer raffiguranti Storie di san Floriano, alla Galleria degli Uffizi dal 1914, ma già parte della collezione.