Musica: Raf e Tozzi insieme in concerto

FIRENZE, 14 DIC - Raf e Umberto Tozzi, per la prima volta insieme: la tournee partirà il 30 aprile 2019 da Rimini per terminare a Torino, città di Tozzi, dopo 13 spettacoli in tutta Italia. Approderà il 16 maggio al Mandela Forum di Firenze. Dopo essersi frequentati negli anni '80 e '90 grazie alla comune collaborazione col produttore fiorentino Giancarlo Bigazzi, lo scorso anno si sono nuovamente incontrati in occasione dello spettacolo-evento di Tozzi all'Arena di Verona, '40 Anni che ti amo' e lì è di nuovo scoccata la scintilla.