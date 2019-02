Barbara Bouchet premiata ad Assuan

IL CAIRO, 21 FEB - Barbara Bouchet, una delle attrici più apprezzate della prima generazione della commedia sexy all'italiana degli anni Settanta, ha ricevuto un premio alla carriera nell'ambito della terza edizione del Festival internazionale cinematografico di Assuan dedicato alle donne. La rassegna "ha reso omaggio" a Bouchet, spiegano dall'"Aswan International Women Film Festival" (AIWFF) che si svolge fino a martedì nella città meridionale egiziana. La nota ricorda le partecipazioni dell'attrice statunitense "in oltre 80 film" citando "Gangs of New York" di Martin Scorsese del 2002 e "Scarlatto e nero", miniserie televisiva in due puntate del 1983.