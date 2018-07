Atletica:record Chepkoech nei 3000 siepi

ROMA, 20 LUG - Un record del mondo al meeting di Montecarlo, decima tappa della IAAF Diamond League. Nei 3000 siepi la keniana Beatrice Chepkoech ha demolito il primato con 8'44"32, oltre otto secondi sotto il precedente limite stabilito nel 2016 da Ruth Jebet (8'52"78). Alle sue spalle record americano per Courtney Frerichs in 9'00"85. Nell'alto il russo Danil Lysenko vola a 2,40 e diventa il 13/o della storia a superare questa misura all'aperto. Ma si fa notare il progresso di Gianmarco Tamberi, il campione europeo che salta 2,27 e aggiunge un centimetro al primato stagionale, per il quinto posto nella gara del ritorno sulla pedana dove due anni fa passò in pochi minuti dalla gioia per il record italiano (2,39) al dolore dell'infortunio. La bicampionessa europea Libania Grenot è sesta in 51"56 nei 400 metri che riportano la specialità sotto i 49 secondi, per la prima volta negli ultimi dieci anni: 48"97 dell'olimpionica Shaunae Miller-Uibo e 49"08 di Salwa Eid Naser, ventenne del Bahrain.