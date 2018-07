De Laurentiis, Darmian? A chi non piace

(ANSA) NAPOLI, 22 LUG - "Prendere Ochoa? Non so, Giuntoli non mi ha informato, ma non sarebbe male". Lo ha detto Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, facendo il punto sul mercato azzurro in un'intervista a Radio Kiss Kiss. "Non abbiamo chiuso per Arias - ha spiegato il patron - ma è nella nostra lista insieme con altri cinque che stiamo trattando e valutando, non c'è nulla di ancora definito. Darmian? A chi non piacerebbe". Sulle altre trattative, De Laurentiis ha spiegato: "Se vendiamo Grassi è chiaro che ci riserveremmo il diritto di recompra, ma su questa trattativa non so perché la Spal ciurla nel manico, ha già avuto il giocatore e sa che vale tra i 15 e i 20 milioni, se non si avvicinano a questa cifra preferisco tenermelo o darlo in prestito a qualche amico mio. Ipotesi scambio con la Roma Florenzi-Mertens? Può essere che alla Roma possa venire in mente di prendere Mertens ma è falso che noi possiamo prendere Florenzi anche se è un giocatore molto forte. Mi tengo Mertens".