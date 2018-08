Catania Calcio, arrivano due terzini e Ripa va alla Leonzio

Catania - Una giornata intensa di mercato per il Catania che ha quasi completato l’organico a prescindere che vada in Serie B o che rimanga ingiustamente in C. Ieri i dirigenti Lo Monaco e Argurio si sono dati da fare per completare la difesa. Ceduto Blondett alla Casertana, come anticipato dal nostro giornale, i rossazzurri hanno agganciato Joel Baraye dall’Entella. Un classe 1997 che ha già una discreta esperienza pure in B. Baraye è un terzino sinistro che può agire anche a centrocampo. In serata stava per decollare la trattativa per un altro terzino jolly, l’esperto Luigi Scaglia, di proprietà del Parma, ma nell’ultima stagione al servizio del Foggia. Nell’edizione in edicola forniamo ulteriori dettagli. Possibile anche l’ufficializzazione, nelle prossime ore, di un secondo portiere under, potrebbe essere una vecchia conoscenza di Sottil, visto che Guido Pulidori ha giocato nel Livorno giusto la scorsa stagione e nel club allenato dall’attuale guida del Catania.



In uscita, in serata, la società etnea ha ufficializzato il passaggio del centravanti Francesco Ripa alla Sicula Leonzio. Ripa, già fotografato con la nuova divisa bianconera, ha firmato un biennale per la società del presidente Leonardi che si era rafforzata, nel pomeriggio, con un altro ex rossazzurro, il laterale Mirko Esposito che era tornato però, a fine stagione, al Crotone per fine prestito.



