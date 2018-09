Giochi 2026: Malagò, vediamo che succede

ROMA, 18 SET - "Andare avanti con una candidatura a due? Vediamo cosa succederà, noi siamo spettatori. Non tifiamo per niente e per nessuno". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, uscendo da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il sottosegretario, Giancarlo Giorgetti. "Certo, mi dispiace, perché mi sembrava si fosse creata un'opportunità eccezionale - ha aggiunto Malagò -. Adesso vediamo se se ne può creare un'altra".