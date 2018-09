Wta Tokyo:Wozniacki ko, Giorgi ai quarti

ROMA, 20 SET - Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del "Toray Pan Pacific Open", torneo WTA Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari in corso sul veloce indoor di Tokyo, in Giappone. Al secondo turno la 26enne di Macerata, ha eliminato per 6-2 2-6 6-4, in due ore e tre minuti di partita, la danese Caroline Wozniacki, numero 2 del ranking mondiale e prima favorita del seeding, nonché campionessa in carica. Domani la Giorgi si giocherà un posto nelle semifinali con la bielorussa Victoria Azarenka, che ha superato l'australiana Ashleigh Barty, imponendosi per 6-4 6-2 in un'ora e 17 minuti.