Pallamano: Catania diventa la capitale del beach handball

CATANIA - Saranno 32, come mai era accaduto in precedenza, le squadre partecipanti alla Champions Cup, la manifestazione di beach handball che la Ehf (European Handball Federation) ha assegnato alla Federpallamano e alla città di Catania. Quattro giornate di grande pallamano sulla sabbia e spettacolo assicurato dal 1° al 4 novembre per i numerosi appassionati che assisteranno all’evento che si svolgerà sui campi di gara allestiti al Lido Le Capaninne alla Plaia di Catania.

«La possibilità di vedere in azione grandi campioni della pallamano - sottolinea Sandro Pagaria, presidente della Federpallamano Sicilia - e una vetrina importante per tutto il movimento italiano e soprattutto per la pallamano siciliana. Le quattro giornate di beach handball internazionale sarà infatti anticipata dalla disputa della 1ª Coppa Sicilia che si giocherà il 28 prossimo al Lido Le Capannine per testare i campi di gara in vista della Champions Cup.

A rappresentare l’Italia saranno due squadre: nel maschile i campioni d’Italia del Grosseto Handball e nel femminile il Team Italia. A difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella finale di Champions Cup svoltasi a Gran Canaria saranno i russi dell’Ekaterinodar e le spagnole del Cbmp Algericas».

LA 1ª COPPA SICILIA. La possibilità così, una settimana prima della finale di Champions Cup di vedere in azione nell’Arena del Lido le Capannine, le otto squadre che si contenderanno la prima Coppa Sicilia. In campo ci saranno le prime quattro classifica dei tornei regionali (maschili e femminile) che hanno preso parte al campionato regionale. Non ci sarà l’Hc Messina che aveva ottenuto il «pass» ma che ha rinunciato all’evento. A contendersi la Coppa Sicilia maschile ci saranno il Kelona Palermo, l’Hc Mascalucia, lo Sport Club Scicli e Il Giovinetto Petrosino e al femminile Le Ali Marsala, Pallamano Marsala, Girgenti e Guidotto Licata.