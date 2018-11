Golf: Rose torna numero 1 mondiale

ROMA, 19 NOV - Vendetta Justin Rose. Il britannico torna al comando della classifica mondiale superando nuovamente Brooks Koepka. Senza nemmeno giocare - proprio come aveva patito la beffa la settimana scorso - Rose riguadagna il trono mondiale con 10,0344 punti contro i 10,0332 dell'americano (anche lui a riposo per preparare al meglio il 2019). Sono 12 millesimi questa volta a fare la differenza per quel che riguarda l'Official world ranking, che continua a rappresentare un'altalena di emozioni e contraddizioni. Con Francesco Molinari, vincitore della Race to Dubai 2018, sempre fermo in 6/a posizione. E Tommy Fleetwood, numero 2 della money list, che guadagna la 9/a piazza scavalcando Rickie Fowler, 10/o.