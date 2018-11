Pallone d'Oro: L'Equipe indica la terna

ROMA, 20 NOV - Arrivano le prime indiscrezioni sui nomi che comporranno la terna del Pallone d'Oro. In un video pubblicato da L'Equipe, per sponsorizzare la consegna del prestigioso trofeo il 3 dicembre prossimo, scorrono le immagini del trionfo di Cristiano Ronaldo e si ha l'impressione che tutto ciò appartenga al passato. Le immagini proseguono con una carrellata di volti di possibili vincitori e si ha la netta sensazione che alla fine la scelta possa essere caduta su Kylian Mbappé, Raphael Varane e Luka Modric. Se le indicazioni dovessero essere confermate sarebbero due le novità clamorose: l'assenza per la prima volta dopo tanti anni di 'CR7' e Leo Messi dalla terna, ma soprattutto l'esclusione di Antoine Griezmann, che nella passata stagione ha vinto l'Europa League con l'Atletico Madrid e il Mondiale con la Francia.