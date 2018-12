Champions: Allegri, Ronaldo gioca

TORINO, 11 DIC - "Ronaldo gioca, se non fosse stata decisiva avrebbe riposato. Al posto di Rugani giocherà Chiellini". Queste alcune anticipazioni di Allegri alla vigilia della sfida con lo Young Boys, decisiva per il primo posto che consentirebbe alla Juventus di evitare agli ottavi le grandi d'Europa: "Ci giochiamo il primo posto contro una squadra che in casa gioca bene - osserva Allegri -. Ci sarà Rugani al fianco di Bonucci, a centrocampo Bentancur giocherà dato che è squalificato per sabato, mentre Alex Sandro è a disposizione ma difficilmente giocherà. In avanti Ronaldo, gli altri li devo decidere".