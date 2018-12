Champions: Barcellona, Messi in panchina

ROMA, 11 DIC - Già qualificato per gli ottavi della Champions, nella sfida contro il Tottenham il Barcellona si presenta con sette novità rispetto al trionfo nel derby di sabato scorso contro l'Espanyol. E' quindi in grande stile il turn over deciso dal tecnico blaugrana Ernesto Valverde che rinuncia a Messi, destinato alla panchina assieme a Ter Stegen, Piquè, Rakitic, Busquets e Jordi Alba. Barcellona, che in casa in Europa non perde da cinque anni, e Tottenham, che al Camp Nou cerca la qualificazione, fanno parte dello stesso girone dell'Inter. Questa la formazione di questa sera del Barcellona: Cillessen, Semedo, Lenglet, Vermaelen, Miranda; Rakitic, Aleñá, Arthur; Dembele, Munir, Coutinho.