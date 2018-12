Marotta, riporterò in alto l'Inter

MILANO, 13 DIC - "Inizia un nuovo capitolo, un percorso con grande passione e determinazione e una grande voglia di portare in alto il più possibile l'Inter". Lo ha detto il neo amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, in un video pubblicato dal club in cui il dirigente compare insieme al presidente Zhang e all'ad Antonello nella sede della società. "Per me è un grande orgoglio - ha proseguito -. Ho incontrato la proprietà e ho capito che c'è tanta voglia di regalare a tutti i tifosi grandi successi. C'è tanta fiducia nel management, sta a noi ripagarli".